Rioprevidência celebra data com evento ao longo desta semana Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 24/05/2021 06:00

Suspensa desde o início da pandemia da covid-19, em março de 2020, a prova de vida exigida pelo Fundo Único de Previdência do Estado (Rioprevidência) aos 248.904 aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro deve ser retomada a partir de julho. Presidente da autarquia fluminense — responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões —, Sérgio Aureliano afirmou à coluna que essa data já está em estudo diante da expectativa de vacinação desse público.

Aureliano ponderou, no entanto, que só poderá ser cobrada a presença daqueles que estiverem imunizados.

Ainda segundo o gestor do órgão, serão convocados os inativos e pensionistas nascidos em julho. "Aí começaria em julho para nascidos em julho; em agosto para nascidos em agosto; em setembro para quem faz aniversário em setembro", afirmou.

O presidente do Rioprevidência ressaltou ainda que, por enquanto, a medida está sendo conversada com o Bradesco, banco que roda a folha de pagamentos do Estado e onde costuma ser realizada a comprovação de vida.

O procedimento por biometria também está no radar. Por isso, a autarquia fluminense está em fase de negociação com empresas e de elaboração desse modelo.

"Há coisas que ainda temos que fazer. Estamos conversando com empresas que fazem reconhecimento facial e biometria, porque a nossa ideia é também colocar nas agências máquinas de biometria. Estamos entrando em contato com as empresas. Por enquanto, estamos realizando estudos para que o procedimento também seja feito dessa forma", destacou Aureliano.

A prova de vida é um dos mecanismos usados pelo Estado do Rio para controlar a folha de pagamentos de inativos e pensionistas e combater eventuais fraudes e depósitos indevidos pela autarquia. Antes da pandemia, o recadastramento era feito de forma presencial (ou por procuração em casos específicos).

Pela regra, aqueles que estiverem aptos — e devidamente vacinados — que não comparecerem a uma agência bancária no seu respectivo período terão, posteriormente, o pagamento do seu benefício previdenciário suspenso até que a situação cadastral seja regularizada.

SEMANA DE PALESTRAS

O Rioprevidência celebra, ao longo desta semana, os 130 anos de previdência do Estado com evento gratuito e virtual que reunirá especialistas no tema. Serão cinco dias de palestras ministradas pela plataforma Teams (https://bityli.com/bfrPe).

De hoje até quinta-feira (24 a 27), será das 10h às 12h. E na sexta (28), das 11h às 13h. O presidente do órgão abrirá o evento. O diretor de Seguridade da autarquia, Marcelo Fresteiro, também será um dos palestrantes convidados e abordará tópicos sobre a Reforma da Previdência.