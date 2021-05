Ana Maria Braga, no "Altas Horas" Reprodução/TV Globo

Rio - Ana Maria Braga cumpriu sua promessa feita a Serginho Groisman, em fevereiro deste ano, e participou do "Altas Horas" do último sábado (22), de forma presencial. Durante o bate-papo, a apresentadora surpreendeu a plateia com a revelação de que não costuma comer as delícias preparadas com os convidados do "Mais Você".

"Todo mundo acha que como horrores daqueles pratões bonitos. Nada, é um belisco e 'vambora'. Não sei comer trabalhando, é uma coisa que não funciona", afirmou Ana Maria. Além disso, a apresentadora de 72 anos também falou sobre sua alimentação diária, trazendo mais uma surpresa ao mencionar que come pouco durante o dia.

"Preciso tomar meu cafezinho e, antes de sair de casa, como meio mamão e venho embora trabalhar. Chego aqui, como um ovo mexido e fui. E só vou comer no final da tarde. Esse que é o segredo", contou.

Apesar de comer pouco, Ana Maria, que está a frente do "Mais Você" há 21 anos, assegura sua paixão pela cozinha. Serginho brincou com a apresentadora perguntando se ela pilota mesmo o fogão, ao que respondeu: "Você acha que se eu não pilotasse um fogão, estava na vida ganhando o que ganho até agora? Não tinha como! Meu pai sempre me disse assim: 'Você só consegue ensinar aquilo que você sabe fazer'. Sempre adorei cozinhar, cozinho muito", declarou.