Vacina foi transportada por uma van, escoltada pela Polícia Militar. Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 31/05/2021 18:36 | Atualizado 31/05/2021 18:36

CAMPOS - Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebeu nesta segunda-feira (31), mais uma remessa das vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes, 12.390 de Oxford/AstraZeneca, 2.340 da Pfizer e 320 doses de Coronavac foram recebidos por uma equipe da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav).

Diferente das remessas anteriores que chegaram à cidade por via aérea, desta vez a vacina foi transportada por uma van, escoltada pela Polícia Militar. A chegada da vacina garante a continuidade do calendário de imunização na cidade, que seguirá o Calendário Único de Vacinação do Estado.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 começou em 20 de janeiro. Atualmente, o município está imunizando pessoas com 55 anos ou mais, pessoas com comorbidades e pessoas em situação de rua. Nesta terça-feira (01) será retomada a vacina para profissionais da Educação.