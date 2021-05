Ana Maria Braga dá bronca na produção ao vivo no ’Mais Você’ Reprodução

Por iG

Publicado 26/05/2021 12:11

São Paulo - Ana Maria voltou a dar uma bronca na produção na manhã desta quarta-feira. Após brigar com a equipe por causa de uma falha no áudio, a apresentadora reclamou que a equipe do "Mais Você" estava apressando ela enquanto fazia uma receita de cappuccino ao vivo.

fotogaleria

Publicidade

"Vivi, não adianta falar nada no meu ponto. Nesse momento do campeonato, não é hora de falar que o programa vai acabar e eu não acabei o negócio aqui", disse. Ela ainda brincou que não tinha como adiantar o que ela estava fazendo. "Não adianta que a coisa piora", completou Ana Maria.

A apresentadora explicou que não está fazendo muitas receitas ao vivo e que estava demorando mais do que o habitual para preparar o cappuccino por conta da pandemia. Ela explicou que a equipe ainda não pode trabalhar como antes por conta das medidas de distanciamento social e que ainda estão se adaptando aos "tempos pandêmicos".