Investigação apontou que policiais penais estariam envolvidos nos crimes. Foto: Silvana Rust.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/04/2021 19:17

CAMPOS - A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (7) uma operação contra um grupo criminoso suspeito de comandar o tráfico de drogas em Campos, no Norte Fluminense, de dentro de unidades prisionais da cidade. Segundo a polícia, a "Operação Simetria" cumpriu quatro mandados de prisão e 10 mandados de buscas contra os próprios presos e policiais penais, que estariam facilitando os crimes.



O crime de narcotráfico era realizado nas penitenciárias Carlos Tinoco da Fonseca e Dalton Crespo de Castro, ambas em Campos. Ainda de acordo com a polícia, a ação é resultado de uma investigação, que apurou o fluxo de entrada de drogas nas penitenciárias, com participação de servidores da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) lotados nos presídios.

Publicidade



Entre os presos nesta quarta, inclusive, estão dois policiais penais suspeitos de garantir a entrada de drogas em troca de vantagem econômica oferecida pela organização criminosa, cujos integrantes estão presos.

Na operação, foram apreendidas drogas nas celas revistadas e recolhidas as armas de fogo na posse dos agentes públicos.



Para identificação dos suspeitos, a polícia utilizou diversos meios de investigação, como depoimento de testemunhas, análise de câmeras de segurança, informações anônimas e informações do Serviço de Inteligência da Seap.A operação foi realizada por policiais civis da 146ª DP, no distrito de Guarus, e do 6º Departamento de Polícia de Área (DPA).