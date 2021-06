Para solicitar o exame, a interessada deve ir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e apresentar documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/06/2021 14:22 | Atualizado 01/06/2021 14:22

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, informou, nesta terça-feira (1º), que irá oferecer mil exames de mamografia gratuitos para as mulheres do município no mês de junho. O exame, importante na prevenção do câncer de mama, é destinado a quem tem mais de 40 anos, faixa etária com maior probabilidade de desenvolver a doença. Bruna Araújo Siqueira, diretora de Auditoria, Regulação e Avaliação da Secretaria de Saúde, explicou que o serviço em anos anteriores estava praticamente paralisado no município.

Durante todo o ano de 2019 ocorreram 414 internações e 42 óbitos. Em 2020 foram 298 internações e 60 óbitos. Já entre janeiro e março deste ano, 76 internações e 7 óbitos. A orientação é que as mulheres que têm solicitação de mamografia de anos anteriores e não conseguiram realizar o exame, devem voltar à UBS para renovação através do serviço de enfermagem.

Para solicitar o exame, a interessada deve ir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e apresentar documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). “Na UBS, a pessoa deve procurar pelo serviço de enfermagem, a fim de solicitar o exame Papanicolau, que detecta precocemente câncer de colo do útero. Feito isso, o enfermeiro irá solicitar o exame de mamografia. Semanalmente, cada UBS realiza, em média, dez exames preventivos”.

O diretor de Atenção Básica, Rodrigo Carneiro, ressaltou a importância da mamografia. “É o exame que apresenta o melhor custo-benefício para detecção precoce da doença, aumentando as chances de cura. A realização do tratamento clínico e cirúrgico na fase inicial permite uma abordagem menos agressiva ou mutiladora”.

No dia do exame, a mulher não deve usar nenhum cosmético, como desodorante, creme ou talco nas mamas ou axilas. O recomendado é marcá-lo entre o 5º e o 10º dia após a data de início da última menstruação.

Confira abaixo os locais para solicitação de exames:

Aldeia

Baleeira

Centro de Saúde – Guarus

Conselheiro Josino

Custodópolis

Eldorado

Félix Miranda

IPS

Lagamar

Lagoa de Cima

Morangaba

Morro do Coco

Imperial

Parque Prazeres

Parque Rodoviário

Patronato São José

Penha

Santa Cruz

Santa Helena

Santa Maria

Santo Amaro

Santos Dumont

Saturnino Braga

São Sebastião

Sentinela do Imbé

Tocos

Venda Nova

Centro de Tratamento e Referência à Mulher