Por Irma Lasmar

Publicado 03/01/2021 18:07 | Atualizado 03/01/2021 18:07

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson (Avante) determinou ao secretário de Saúde, André Vargas, que priorize a retomada das atividades do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, no Zé Garoto, fechado no final de dezembro por ato administrativo do então prefeito José Luiz Nanci (Cidadania). Segundo porta-vozes da Prefeitura, a Central Municipal de Regulação da Secretaria de Saúde já está avisando os pacientes com exames marcados para os próximos dias. Sessenta deles, que fariam exames neste final de semana, já foram remanejados. “A população não ficará sem atendimento”, assegurou o prefeito.

A unidade funcionava diariamente e realizava cerca de 150 exames por dia em densitometria óssea, ressonância magnética, ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma.

Nelson também determinou que a Procuradoria Geral do município viabilize o quanto antes um contrato emergencial para a retomada do atendimento. A unidade tinha servidores municipais atuando na prestação dos serviços, mas os equipamentos eram alugados da empresa privada Ultra Rad. "Durante a transição, a nova equipe de governo verificou a inexistência de contrato com tal empresa e uma dívida de R$ 11 milhões. O contrato foi findado em outubro de 2018 e não renovado", acusa. Procurado, o ex-prefeito José Luiz Nanci não foi encontrado pela reportagem.