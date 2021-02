Por Irma Lasmar

Publicado 26/02/2021 11:51 | Atualizado 26/02/2021 11:54

SÃO GONÇALO retoma, neste sábado (27), a vacinação de idosos a partir de 81 anos e profissionais de saúde com mais de 60, que trabalham em hospitais locais ou que moram na cidade e atuam em outros municípios. Na quinta-feira (25), a Prefeitura retirou mais 2.860 doses da CoronaVac da Coordenação Geral de Armazenamento (CGA), no Barreto, em Niterói. Os imunizantes irão se somar às 11.380 doses da Oxford/AstraZeneca, que chegaram ao município na última quarta (24), para continuar imunizando a população nas unidades de saúde, de segunda a sábado, das 8h às 17h.

Nesta sexta-feira (26), podem se dirigir aos pontos de vacinação os profissionais de saúde e idosos que foram vacinados com a primeira dose da vacina CoronaVac nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro. Aqueles que não levarem o comprovante da primeira dose da mesma vacina, aplicada pela Secretaria de Saúde de SG, ou apresentarem comprovante de outra cidade não serão imunizados. Os demais devem aguardar ter 21 dias de vacinados para procurarem os pontos de vacinação. A pessoa não precisa ir ao posto exatamente no vigésimo primeiro dia. O intervalo entre a primeira e a segunda dose pode ser de até 28 dias. Por isso, o intervalo do fim de semana também não afetará a imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde está vacinando com a segunda dose de CoronaVac os profissionais de saúde e idosos que receberam a primeira imunização há mais de 21 dias. A vacinação acontece em oito locais, três deles com drive-thru. Também recebem a segunda dose, em seus locais de trabalho e residências, os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais e postos da linha de frente da covid-19 e idosos em instituição de longa permanência (Ilpis) e residências terapêuticas. Até às 16h desta quinta-feira (25), 9.983 pessoas foram imunizadas com a segunda dose, sendo 664 de Ilpis e 878 trabalhadores da linha de frente entre quarta e quinta-feira.

Ao todo, a cidade vacinou com a primeira dose 34.224 pessoas, sendo 22.022 trabalhadores da saúde, 10.247 idosos com mais de 81 anos, 1.617 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 72 pessoas de residências terapêuticas e 266 acamados que são atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD).

Idosos acamados ou com mobilidade reduzida com mais de 81 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) começaram a ser vacinados em domicílio mediante agendamento feito pessoalmente pelos agentes de saúde. Ao todo, devem ser vacinados 1.260 idosos nesta situação. Já em relação aos acamados que não são atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e ESF, parentes ou responsáveis pelo idoso devem procurar o posto de saúde mais perto da residência para fazer o cadastro e solicitar a vacinação.