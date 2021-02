São Gonçalo

Suspensa em 2020 pela pandemia, vistoria anual de táxis recomeça em SG

O veículo deve ter a cor branca e faixas laterais em azul celeste, com a numeração do veículo nas portas dianteiras; o selo e o certificado de vistoria devem estar fixados no para-brisas dianteiro do automóvel

Publicado 24/02/2021 14:24 | Atualizado há 2 dias