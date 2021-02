Para aqueles que não preferirem voltar ao modo presencial neste momento, as aulas serão mantidas somente de maneira remota, como vem acontecendo desde 8 de fevereiro. Os professores com mais de 60 anos ou com comorbidades comprovadas por meio de laudo técnico vão seguir no sistema remoto Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 26/02/2021 14:54

SÃO GONÇALO - A partir da próxima semana, a Secretaria Municipal de Educação iniciará a avaliação diagnóstica dos alunos da rede de ensino e a entrega do cartão-alimentação (com a carga de fevereiro) e do material pedagógico a ser utilizado no ano letivo. O sistema híbrido de educação terá início com o acolhimento socioafetivo dos professores, com as orientações pertinentes e os cuidados a serem observados no retorno. As aulas serão realizadas em revezamento de grupos, dividindo 50% dos alunos em cada modelo de ensino, presencial e remoto, de acordo com a capacidade do espaço físico.

O retorno às aulas no sistema híbrido será opcional. Para aqueles que não preferirem voltar ao modo presencial neste momento, as aulas serão mantidas somente de maneira remota, como vem acontecendo desde 8 de fevereiro. Os professores com mais de 60 anos ou com comorbidades comprovadas por meio de laudo técnico vão seguir no sistema remoto, independentemente da opção escolhida pelo aluno. Não haverá diferenciação de conteúdo nos dois modelos de ensino.

Publicidade

Segundo a Secretaria de Educação, todas as unidades do município estão em fase final de ajustes para os protocolos de segurança com relação à pandemia. "O retorno dos alunos ao ambiente escolar será realizado de forma gradual e segura, de acordo com a realidade de cada unidade. Estamos passando por um momento educacional atípico, viabilizando possibilidades para um retorno com segurança para nossos alunos e profissionais. Temos trabalhado muito no sistema remoto, e no híbrido não será diferente", comentou Lícia Damasceno.