Vereador Tião Nanci, autor do PL Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 26/02/2021 12:09 | Atualizado 26/02/2021 14:30

SÃO GONÇALO - Furar a fila da vacinação nas unidades de Saúde gonçalenses poderá doer no bolso dos espertinhos. O vereador Tião Nanci (Cidadania) apresentou o Projeto de Lei nº 0034/2021, que estabelece sanções pecuniárias àqueles que descumprirem a ordem de prioridade. A proposta, apreciada e debatida em plenário pelos edis presentes, foi aprovada por unanimidade com 20 votos. O valor da multa foi estipulado em 500 Ufisg, hoje equivalentes a R$ 18.970,00 (dezoito mil, novecentos e setenta reais). A lei será encaminhada ao prefeito Capitão Nelson, que decidirá pela sanção ou pelo veto.

"Lamentavelmente, pessoas que não fazem parte do momento da imunização, mas que, de maneira indevida, estão furando fila, colocam em risco a vida daqueles que realmente devem ser beneficiados, já que ao se vacinarem impropriamente, despendem o uso excessivo do imunizante que já é escasso, prejudicando assim a imunização progressiva, em total desrespeito ao direito alheio, a dignidade da pessoa humana e, principalmente, ao direito à vida, atingindo diretamente aqueles que estão enquadrados no rol dos beneficiários", justificou Tião Nanci.