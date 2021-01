Prefeito de São Gonçalo fiscalizou unidades de saúde no Pacheco e no Centro neste fim de semana Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 03/01/2021 15:07 | Atualizado 03/01/2021 15:10

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson determinou ao secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, André Vargas, a ampliação do número de leitos para pacientes de Covid-19 no município. Ao todo, a Prefeitura promete priorizar as ações para abrir até 60 novas vagas até o final deste mês: 20 para o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças (Hospital das Freiras), na Lagoinha, e 40 para o Hospital de Retaguarda Gonçalense (antigo Menino Deus), no Centro. As duas unidades, que são referência para casos do novo coronavírus, foram vistoriadas pelo prefeito neste fim de semana.

A primeira vistoria foi no Franciscano. Capitão Nelson estava acompanhado por André Vargas, o subsecretário de Urgência e Emergência, Luiz Fernando Fonseca, e também os vereadores Lecinho (MDB), presidente da Câmara Municipal, e Glauber Poubel (PSD). Logo na entrada do setor de Emergência, o chefe do Executivo gonçalense constatou a falta de cobertura na área onde ficam as pessoas que aguardam o atendimento. “Vamos chamar engenheiros e arquitetos para avaliar a construção de uma cobertura adequada. A população não pode ficar debaixo de sol e chuva enquanto espera ser atendida”, disse o prefeito.

Publicidade

Capitão Nelson vistoriou todos os setores de atendimento da unidade, como triagem, sala vermelha, enfermarias e CTI. Preocupado com o crescimento dos casos de Covid na cidade, durante conversa com o secretário André Vargas, o prefeito determinou a ampliação do número de vagas no hospital, expandindo de 17 para 25 os leitos de CTI e de 26 para 38 os leitos de enfermaria disponíveis.

Em seguida, o chefe do Executivo gonçalense chegou no Hospital de Retaguarda Gonçalense, antigo Menino Deus, no Centro. Aos visitantes foram distribuídas toucas e máscaras descartáveis, álcool em gel e também houve verificação de temperatura. O hospital possui 14 leitos de CTI e 16 vagas na enfermaria, além de um leito para intubação de pacientes. Durante a vistoria, o prefeito foi ao segundo andar da unidade, que oferece a possibilidade de expandir o atendimento aos pacientes, necessitando de ajustes como instalação de equipamentos, ar condicionado e rede de gases.

Publicidade

“As salas já estão prontas. Basta instalar as portas, ar condicionado e rede de gases para que esses leitos atendam a população”, disse Capitão Nelson, que ainda determinou ao secretário André Vargas designar uma ambulância para plantão no Hospital de Retaguarda Gonçalense, que atualmente não conta com veículo para remoção de pacientes.