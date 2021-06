Vacinação para esse grupo prioritário está sendo aplicada mediante apresentação de laudo médico. Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/06/2021 14:10 | Atualizado 01/06/2021 14:12

CAMPOS - A vacina contra a Covid-19 é tão importante quanto outros imunizantes que já fazem parte do calendário das gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto). E, conforme orientação do Ministério da Saúde, Campos segue disponibilizando a aplicação da 1ª dose da vacina CoronaVac e Pfizer para gestantes e puérperas com comorbidades.

A vacinação é aplicada das 9h às 15h no ambulatório do Hospital Plantadores de Cana (HPC) para as assistidas pela própria unidade e no Centro de Referência e Tratamento à Mulher (CRTA), situado na Rua Gil de Góis, nº 126, Centro.

Publicidade

O subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Charbell Kury, explica que a vacinação para esse grupo prioritário está sendo aplicada mediante apresentação de laudo médico, mas acredita que, diante às ocorrências de óbitos envolvendo gestantes, muito em breve o Ministério da Saúde estenderá a imunização para todas as grávidas.

“Entendemos que a gravidez é um processo que envolve, em primeiro lugar, a queda da imunidade leve na gestante e, associado a isso, ela tem uma dificuldade na respiração, uma vez que a barriga, com o aumento do útero, acaba comprimindo o tórax, fazendo com que haja uma suscetibilidade e maior gravidade da doença”, explica Charbell, acrescentando que, “quando comparamos o ano de passado com esse ano, a chegada das variantes da Covid-19 tornou a doença mais grave, mais letal e mais severa nas gestantes e, por isso, o Ministério da Saúde orientou a vacinação desse grupo prioritário”, completou.

Publicidade

Para receber a vacina, as gestantes ou puérperas com comorbidades devem apresentar um laudo do médico com quem faz o acompanhamento de rotina, a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência e o cartão pré-natal.

Campos iniciou a imunização das grávidas de alto risco e puérperas em quatro de maio, mas a aplicação da vacina AstraZeneca foi suspensa no dia 11 seguinte, após a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A aplicação foi retomada no dia 18 com o imunizante CoronaVac.

Publicidade

Para as gestantes e puérperas que tomaram a 1ª dose da vacina AstraZeneca, a orientação é que em caso de qualquer reação adversa, procure atendimento médico no local onde foi realizada a aplicação da vacina, que são o Centro de Referência e Tratamento à Mulher (CRTM) e Hospital Plantadores de Cana (HPC). Também pode se dirigir ao Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), na sede da Secretaria de Saúde, que será aberta uma notificação e, caso necessário, agendamento de consulta.

A nota técnica do Ministério da Saúde orienta que a gestante que tomou a 1ª dose da AstraZeneca deve dar à luz, esperar passar os 45 dias de puerpério para tomar a 2ª dose do mesmo imunizante. Já as puérperas podem ser observado o intervalo de 4 a 12 semanas.