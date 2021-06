Nos últimos dias, três jovens e um bebê morreram por complicações da doença na unidade hospitalar. - Foto: Reprodução.

Nos últimos dias, três jovens e um bebê morreram por complicações da doença na unidade hospitalar.Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/06/2021 11:45 | Atualizado 02/06/2021 11:47

CAMPOS - O Ministério Público, por meio da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, instaurou um inquérito para apurar a contaminação por Covid-19 de puérperas e de um recém-nascido no Hospital Plantadores de Cana (HPC).



Nos últimos dias, três jovens e um bebê morreram por complicações da doença na unidade hospitalar.

Nesta terça-feira (1º), a promotoria já enviou ofício ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) e à Vigilância Sanitária solicitando informações sobre vistorias na maternidade do hospital para saber se estão sendo cumpridos os protocolos de segurança para prevenção ao contágio da Covid-19.

Publicidade



A direção do hospital também foi oficiada, segundo o MP, para informar detalhes da estrutura de atendimento oferecido às gestantes, parturientes e aos bebês. A promotora Anick Assed Machado também quer conhecer a estrutura das enfermarias, salas de parto e UTI de isolamento, além do número de gestantes e de recém-nascidos com o diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, além das providências para testagem de outros pacientes que tenham tido contato com as puérperas que morreram em decorrência da doença.



O MP deu prazo de cinco dias para receber as respostas para dar continuidade às investigações.

Por meio de nota, o hospital informou que “A direção do Hospital Plantadores de Cana já respondeu à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude que as gestantes chegaram à unidade infectadas com a Covid-19. Ainda segundo a direção, a Promotoria também foi informada de que durante o período que as gestantes permaneceram no hospital, elas ficaram na Unidade Tratamento Intensivo (UTI), destinada a pacientes com a Covid-19”.