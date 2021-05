Acidente entre carreta e carro de passeio na BR 101, altura do km 174 Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 17:27

Rio - Uma pessoa morreu após uma colisão frontal entre uma carreta e um carro de passeio na BR-101, no km 174, na altura de Macaé, por volta das 13h52 deste domingo (9). Devido ao impacto, o carro se partiu ao meio e o motorista morreu no local. Outras quatro pessoas ficaram levemente feridas e foram socorridas pelo atendimento médico da concessionária Arteris Fluminense. A identidade das vítimas não foi divulgada.



Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e a perícia já foi realizada no local. Motoristas que passam pelo trecho no km 174 encontram retenções. Por volta das 17h, as pistas em ambos os sentidos estão com desvio de fluxo devido ao acidente. Sentido Rio de Janeiro com 500 metros de retenção e sentido Espírito Santo com 300 metros.

