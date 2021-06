Programação segue até o dia 24 de junho e conta com diversas ações - Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 23:00 | Atualizado 06/06/2021 23:08

ARRAIAL DO CABO – No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesse sábado (5), a cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, divulgou uma programação especial com diversas ações voltadas à conservação da natureza. Com o tema “Preservação é a Nossa Praia”, a programação inclui plantio de mudas nativas da mata atlântica, palestra, e conferência.



Segundo o secretário municipal do Ambiente, Jorge Oliveira, o objetivo é plantar mais de 300 mudas pela região central da cidade e pelos distritos. “É importante destacar que vamos tratar desde questões relacionadas ao saneamento, com ênfase nos distritos, como criação de novas unidades de conservação, preservação de outras, ordenamento das praias... toda uma estrutura voltada para o meio ambiente, durante todo este mês de junho”, destacou.

Segundo a Prefeitura, as ações serão realizadas pela Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento, em parceria com outras secretarias municipais, e também conta com o apoio da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC), e do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC).

AGENDA



• 05/06 – Início do plantio de mudas;

• 07/06 – Estudo gravimetria (Figueira);

• 08/06 – Palestra “Migração das Baleias”;

• 10/06 – Estudo Gravimetria (Monte Alto);

• 16/06 – Lançamento da Agenda Ambiental;

• 24/06 – Conferência do Meio Ambiente.