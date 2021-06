Magazine Luiza oferece vagas de emprego em Saquarema - Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 11:12

Uma das maiores empresas de varejo do país, a Magazine Luiza, anunciou que irá inaugurar uma filial em Saquarema, na Região dos Lagos. A nova unidade funcionará na Rua Heitor Bravo, 5422, em Bacaxá. A empresa ainda não divulgou a data de inauguração da loja, mas as vagas para quem busca uma oportunidade de emprego já estão disponíveis no site da varejista.- Vendedor- Assistente de vendas júnior- Assistente de vendas pleno- Assistente de vendas sênior- Líder de estoque- Assistente de loja- Montador- Auxiliar de limpeza