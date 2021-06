Boletim covid-19, desta terça-feira, dia 1º, em Saquarema Reprodução

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 02/06/2021 11:04

Saquarema – A Prefeitura de Saquarema fez mais uma atualização sobre os dados da covid-19 no município. De acordo com as informações contidas no site coronavirus.saquarema.rj.gov.br, do início da pandemia até agora, Saquarema contabiliza 3.673 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 2.283 casos recuperados, 200 casos suspeitos e 195 mortes. Saquarema também descartou 9.648 casos de covid.