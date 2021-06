Saquarema, Região dos Lagos Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 02/06/2021 09:21

Saquarema - Com o objetivo de dar mais agilidade aos processos administrativos vinculados à Secretaria de Urbanismo, a Prefeitura de Saquarema está disponibilizando um formulário digital editável para aprovação de projetos e licenciamento de obras no município. A ficha de autodeclaração deverá ser preenchida por todos os engenheiros e arquitetos que atuam como responsáveis pelas construções na cidade, bem como os corretores de imóveis.



A iniciativa busca reduzir a burocracia nos processos administrativos de Licenciamento Urbanístico. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, os técnicos poderão aderir à autodeclaração para diversas modalidades de construções, como residenciais, industriais, comerciais, de serviço, de saúde ou misto. Na ficha, há campos para preenchimento do responsável técnico, como os números de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), endereço do imóvel, foto do terreno com vista frontal e mapa de localização aéreo.

Outras informações importantes também precisarão ser disponibilizadas, tais como quantidade de cômodos, tipos utilizados para revestimento e esquadrias, a existência de árvores de grande porte e corpo d´água no terreno, dentre outros. Os dados comunicados são de responsabilidade dos declarantes, estando sujeitos a sanções penais, cíveis e administrativas.

- A Ficha de Autodeclaração é uma ferramenta importante para dar rapidez aos processos de legalização e construção em nosso município. Estamos trabalhando em diversas frentes para dar mais estrutura à Secretaria de Urbanismo e, assim, facilitar a vida do contribuinte saquaremense e dos profissionais responsáveis pelas construções, informou o secretário de Urbanismo, Felipe Araújo.