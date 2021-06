Padre José Goretti é o novo pároco de Saquarema Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 31/05/2021 23:37

Saquarema – A Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, na Região dos Lagos já tem um novo sacerdote. Após a morte do Padre Rodrigo Gomes, no dia 20 de maio, por complicações com a covid-19, a Arquidiocese de Niterói designou o Padre José Goretti, que atualmente congrega em Niterói.



- Peço à comunidade que, além de rezar pelo descanso eterno do Padre Rodrigo, reze desde já pelo Padre Goretti e o acolha, com alegria e fé, para o desempenho de seu ministério pastoral nesta paróquia – disse o Arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias.

