Barreiras sanitárias em Saquarema. Divulgação/ Prefeitura

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 31/05/2021 22:35

Saquarema – O feriado de Corpus Christi será de fiscalização intensa em Saquarema, na Região dos Lagos. Com o objetivo de intensificar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus, a Prefeitura irá instalar barreiras sanitárias nos acessos ao município. As barreiras serão implantadas, a partir de quarta-feira, 02 de junho e contarão com equipes da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública fiscalizando a chegada de veículos ao município. A fiscalização permanecerá até o dia 07 de junho.

Para ter acesso à cidade, será necessário portar comprovante de residência, ou no caso de aluguel de domicílio, o respectivo contrato, ambos no próprio nome. Já para quem que se hospedará em pousadas ou hotéis, será obrigatório a apresentação de voucher de reserva. Pessoas sem essas credenciais não poderão entrar na cidade.

- Evitar viagens desnecessárias e tomar os cuidados básicos, como o uso de máscara e álcool em gel, é essencial para evitarmos uma nova onda de infecção do coronavírus, disse o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, de Saquarema, Evanildo Andrade dos Santos.

A Prefeitura de Saquarema recebe denúncias sobre descumprimento aos decretos de enfrentamento à covid-19, a população deve entrar em contato pelo telefone (22) 99600-8948. O número recebe ligações e mensagens via aplicativo WhatsApp.