Prefeitura realiza manutenção na Estrada da Promega Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 30/05/2021 11:08

Saquarema – A Estrada da Promega, importante via de ligação entre as cidades de Saquarema e Rio Bonito, recebeu nesta semana, obras de manutenção. A ação foi uma iniciativa da Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos.



No local, a equipe da Região Administrativa de Sampaio Corrêa, realizou o serviço de patrolamento na via.

A Estrada da Promega é uma das principais rotas de escoamento da produção agrícola da cidade. Localizada no bairro Tingui, a via é importante para as propriedades rurais da região.

