Tabagismo, cigarrro Divulgação/Banco Mundial/ONU

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 31/05/2021 12:32

Saquarema – Fumantes de Saquarema, na Região dos Lagos que querem parar de fumar podem contar com a ajuda de um programa oferecido pela Secretaria de Saúde do município.

Fornecendo informações sobre os riscos de doenças provocadas pelo fumo, ativo ou passivo, o programa também oferece tratamento para quem deseja abandonar o hábito de fumar.



O tratamento é subdividido em triagem, avaliação clínica e terapia cognitiva comportamental (TCC) em grupo e/ou individual, acompanhamento para a manutenção da abstinência e conta com uma equipe de profissionais capacitados pelo INCA e pelo Ministério da Saúde. O acompanhamento é feito por uma psicóloga, três enfermeiras e uma farmacêutica e tem duração de 12 meses.

Publicidade