Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 30/05/2021 11:37

Saquarema - O município de Saquarema, na Região dos Lagos, já aplicou 35.760 doses de vacina contra a covid-19, sendo 24.255 da primeira dose (D1) e 11.505 da segunda dose (D2).



Mesmo com a campanha de vacinação sendo suspensa algumas vezes por falta de estoque, Saquarema, que possui uma população de 90.583 pessoas, segundo dados do IBGE 2020, imunizou com pelo menos uma dose da vacina, 28,28% da população.

