Casa onde o casal vivia em Saquarema, no RJ Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 31/05/2021 12:11 | Atualizado 31/05/2021 13:13

Saquarema - A Polícia civil de Saquarema, na Região dos Lagos, prendeu neste domingo (30), um homem acusado de feminicídio. O suspeito é acusado de matar a esposa, Daniele Gomes do Nascimento e jogar o corpo na lagoa que fica próxima de sua residência.



De acordo com a polícia, o crime aconteceu no início de abril e o corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte com marcas de violência.

Segundo a polícia, Daniele era mantida em cárcere privado pelo marido que a impedia de ter contato até mesmo com sua mãe. O filho do casal de 6 anos, também vivia preso dentro de casa pelo homem.



Na ocasião do crime, ele informou à delegacia que a esposa havia se afogado. Investigações comprovaram, no entanto, que o depoimento do acusado era contraditório e o mesmo estava coagindo testemunhas e ocultando provas, além disso, o laudo do IML apontou diversas lesões nas costas e no rosto da vítima, causadas por ação contundente. A polícia, então, conseguiu junto à justiça um mandado de prisão temporária.

