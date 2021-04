As agências bancárias, dos Correios e postos do Detran, por exemplo, não vão abrir fotos Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 15:01 | Atualizado 20/04/2021 17:57

Rio - Nesta semana, dois feriados estão previstos no calendário. Na quarta-feira, celebra-se nacionalmente o Dia de Tiradentes, já na sexta, o estado do Rio comemora o Dia de São Jorge. Contudo, nos municípios do Rio e Niterói, esses feriados foram antecipados para o final de março, como medida de combate à covid-19. Nos demais municípios o calendário segue normalmente. Mesmo assim, diversos estabelecimentos e serviços funcionarão em horários diferentes do convencional. As agências bancárias e postos do Detran, por exemplo, não vão abrir. Já os supermercados, shoppings e pontos turísticos vão funcionar em horário especial. Confira:



Supermercados



Todas as unidades do Extra Hiper funcionarão em horário normal no dia 21 e 23 de abril. As lojas de Alcântara, Boulevard, Niterói, Teresópolis e Friburgo abrirão das 7h às 22h. Já Tijuca, Nova Iguaçu, Extra Barra, Maracanã, São Gonçalo Centro, Galeão e Cabo Frio, das 7h às 23h. São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda, Itaipu, Alto da Serra e Itaipava, das 8h às 22h. As unidades do Grande Rio e Carioca, das 8h às 23h. As lojas do Mercado Extra também abrirão normalmente, das 7h às 22h. As exceções são as unidades Nova Iguaçu, das 7h às 15h, e Queimados, das 7h às 21h.



As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente, das 7h às 22h. As unidades Leblon e Ingá, até 23h. Já as lojas do Flamengo e Copacabana, até 21h.



Já as lojas Assaí Atacadista abrirão normalmente nos dias 21 e 23 de abril. As unidades do município do Rio de Janeiro vão funcionar das 8h às 22h. As demais lojas do Estado abrirão das 7h às 22h. As exceções são as unidades Ceasa, que funcionará das 8h às 20h, e Campos dos Goytacazes, das 7h às 20h.



No dia 21 de abril, o Mundial vai abrir as portas até às 14h, com exceção das filiais Recreio e Abelardo Bueno, que ficarão abertas até às 21h. Já no dia 23, o funcionamento será normal.

Todas as lojas da rede de Supermercados Guanabara também funcionarão das 7h30 às 22h nos dois dias de feriado.

Comércio

As lojas do Saara, no Centro, e o Mercadão de Madureira vão funcionar em horário normal, das 10h às 18h.

Na Zona Norte, o Nova América em Del Castilho, Madureira Shopping e o Boulevard Rio, em Vila Isabel, lojas e quiosques funcionarão das 10h às 18h, serviço e lazer de 12h às 21h e as opções de alimentação das 10h às 21h.

No NorteShopping e Shopping Tijuca as âncoras, lojas satélites e quiosques não essenciais funcionarão das 10h às 18h. Os serviços abrem das 12h às 21h. Bares, lanchonetes e restaurantes funcionam exclusivamente para clientes sentados às mesas das 10h até as 21h, com tolerância de 1 hora para encerrar do atendimento. Após esse horário, o funcionamento interno atenderá apenas para delivery, retirada no local (take away) ou drive-thru. Lojas de serviços essenciais, como farmácias, abrem das 10h às 22h. Cinemas e teatro funcionam de acordo com a programação das 12h às 21h.



Na Zona Sul, no shopping Botafogo Praia, as lojas e quiosques funcionarão das 10h às 18h e os restaurantes a partir das 10h até 21h. O Shopping Leblon segue a seguinte grade: Alimentação até as 21h; Lojas de 10h às 18h; Serviços e Cinema de 12h às 21h e Serviços essenciais de10h às 21h



O shopping está promovendo também uma ação de estacionamento gratuito das 18h às 21h, buscando fomentar as vendas dos serviços que ficam abertos nesse horário (restaurantes, recreação e cinema). Basta apresentar a Nota Fiscal referente a compra em qualquer um desses estabelecimentos dentro do horário no caixa do Estacionamento VIP ou na Central de Estacionamento para conseguir a isenção.



Já na Zona Oeste, o Recreio Shopping o horário das lojas é de 10h às 18h e da alimentação de 10h às 21h. O Barra Shopping e New York City Center vão abrir as lojas de 10h às 18h, alimentação de 10h às 21h e serviço de 12h às 22h.



Turismo



Os principais pontos turísticos do Rio também estarão abertos para visitas nesta quarta e sexta-feira. O bondinho do pão de açúcar funciona de 12h às 19h, já para o Cristo Redentor, os horários variam de acordo com o acesso: pelas vans do trajeto Paineiras-Corcovado o acesso é das 12h às 18h, com encerramento da bilheteria às 17h. O AquaRio abrirá das 12h às 19h, com entrada de circuito de visitação até às 18h. Nesta quarta, a RioStar permanecerá fechada. Já na sexta-feira, o funcionamento da roda gigante será das 12h às 19h.