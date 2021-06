Saquarema fica na Região dos Lagos Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 31/05/2021 23:06

Saquarema – Após anunciar que irá instalar barreiras sanitárias nos acessos ao município, no feriado de Corpus Christi, a Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, publicou no final da tarde desta segunda-feira (3), uma edição extra do Diário Oficial do município com seu novo decreto. Com a publicação, a prefeitura busca ampliar as medidas de prevenção e combate à disseminação do coronavírus na cidade.



De acordo com o Decreto 2135, entre os dias 02 e 09 de junho de 2021 estarão proibidos o acesso e a permanência de pessoas nas praias, lagoas, rios e cachoeiras do município, inclusive para a prática de quaisquer atividades de lazer, recreativas e esportivas. Partidas de futebol amador e a presença de público nas partidas profissionais também seguem proibidas. Bares, lanchonetes, cafeterias, lojas de conveniência, restaurantes e pizzarias somente poderão funcionar com capacidade máxima de 50% de ocupação, estando proibidas música ao vivo, mecânica e pistas de dança, com os seguintes horários de encerramento das atividades:

– bares, lanchonetes, cafeterias e lojas de conveniência: encerramento das atividades às 20h;

– restaurantes e pizzarias, encerramento das atividades às 22h.

Publicidade



O não cumprimento sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I – Cidadão: advertência; multa mínima de R$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos) e demais medidas coercitivas para impedir a propagação de doença contagiosa.

II – Empresário: advertência, multa mínima de R$ 1.000,00 (mil reais); interdição do estabelecimento comercial ou de serviço e demais medidas coercitivas para impedir a propagação de doença contagiosa.