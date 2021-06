Saquarema vai vacinar profissionais da educação Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 31/05/2021 23:21

Saquarema – Saquarema, na Região dos Lagos, recebeu da Secretaria de Estado de Saúde uma nova remessa das vacinas contra o coronavírus. A entrega foi feita nesta segunda-feira (31) e contabilizou mais 2340 doses para o município. Com a chegada da nova remessa, o município continuará seguindo a determinação do Plano Nacional de Imunização.



Além da vacinação em pessoas com comorbidades, profissionais das forças de segurança e salvamento, Saquarema irá incluir novos grupos em sua campanha de imunização: profissionais da educação, pessoas em situação de rua e profissionais do sistema prisional já poderão se vacinar .

Publicidade