Tapete de sal virtual Divulgação/ Igreja Católica

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 01/06/2021 14:31

Saquarema – A próxima quinta-feira (3) é feriado de Corpus Christi. Por conta da pandemia do coronavírus, a Igreja Católica não irá confeccionar seus tradicionais tapetes de sal. Para a celebração não passar em branco, a igreja realizará um “Tapete Virtual”.



Em Saquarema, na Região dos Lagos, a Igreja Nossa Senhora de Nazareth está convocando os fiéis para que enviem uma foto para o celular da secretaria paroquial até a próxima quarta-feira (2), às 12h. A paróquia pede que todos soltem a criatividade em família, expliquem para as crianças o significado dessa festa tão importante, reflitam com os jovens e os adultos. Rezem juntos antes, durante e depois.

Os desenhos serão utilizados na confecção dos tapetes, em casa e a igreja pede para que não utilizem alimentos (sal, macarrão, café etc.) Os desenhos podem ser de qualquer tamanho, com auxílio de lápis, caneta, tinta guache, lápis de cor etc.. No dia 3 de junho, após a Santa Missa das 9h, com o Arcebispo de Niterói, as obras serão exibidas nas Redes Sociais da Arquidiocese de Niterói.