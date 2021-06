Instalação semáforos em Saquarema - Divulgação/ Prefeitura

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 03/06/2021 10:15

Saquarema – Atendendo uma demanda antiga da população, a prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, através da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, iniciou nesta quarta-feira, 02, a instalação de semáforos na Avenida Saquarema e na Praça de Santo Antônio, em Bacaxá.



Com o objetivo de oferecer mais segurança e melhorar a fluidez do trânsito, os equipamentos nesta primeira etapa serão instalados na Praça de Santo Antônio, Avenida Saquarema (Bacaxá, no Banco do Brasil), Avenida Saquarema (Porto da Roça, no Supermercado Gomes) e Avenida Saquarema (Centro, no Colégio Oscar de Macedo Soares).

