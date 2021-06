Boavista e Vasco se enfrentaram em Bacaxá - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 02/06/2021 16:38

Saquarema – O Boavista perdeu para o Vasco por 1 a 0 na noite desta terça-feira no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). O jogo foi válido pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com a derrota, os vascaínos têm a vantagem do empate no jogo da volta, na próxima semana, em São Januário.



O único gol da partida foi marcado pelo argentino Sarrafiore. O jogo de volta está marcado para quarta-feira, dia 9 de junho, às 16 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro. Por conta da derrota, o Boavista precisará vencer por dois gols de diferença para avançar para às oitavas de final, já o Vasco jogará por um simples empate.

