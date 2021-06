Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Romulo volta ao Vasco após um mês afastado Vasco/Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 20:43

Rio - O Vasco tem novidades para o confronto com o Boavista, nesta terça-feira, às 21h30, em Bacaxá. Após a vexatória derrota para o Operário, sábado, em São Januário, na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo promover mudanças e confirmou a escalação de Romulo e Sarrafiore no embate que abre a disputa pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Testado como titular nos treinos no CT do Almirante, na Cidade de Deus, Romulo não joga desde a reestreia com a camisa cruzmaltina, no dia 1º de maio, na derrota por 1 a 0 para o Madureira, em Conselheiro Galvão, pela Taça Rio. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, ele volta no lugar de Galarza.

Após o fracasso da experiência com Morato e Gabriel Pec na função de Marquinhos Gabriel, que, em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, está afastado desde o dia 8 de maio, o argentino Martín Sarrafiore ganha a primeira chance como titular. A volta de Morato ao ataque, no lugar de Figueiredo é outra novidade.

Portanto, o Vasco entra em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Romulo, Andrey e Sarrafiore; Morato, Gabriel Pec e Cano.



O zagueiro Leandro Castan e o meia Marquinhos Gabriel ainda se recuperam de problemas musculares. Michel, volante recém-contratado, ainda não tem condições legais de atuar.



A partida de volta contra o Boavista está marcada para o dia 9 de junho. Não há gol qualificado na Copa do Brasil.