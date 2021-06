Carlos Brazil era gerente da base do Vasco desde 2018 Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 01/06/2021

Elogiado por seu trabalho nas divisões de base do Vasco, o gerente executivo da base, Carlos Brazil, despediu-se nesta terça-feira (1). Ele entrou em acordo com a diretoria vascaína e acertou sua saída para trabalhar no Corinthians.

No clube desde 2018, Carlos Brazil ainda continuará trabalhando nos próximos dias para fazer a transição com um novo profissional, que ainda não foi definido. Em nota, o Vasco agradeceu pelos serviços prestados e fez questão de afirmar que a saída deveu-se à decisão apenas do profissional.



"Durante todos esses anos, Carlos Brazil prestou serviços fundamentais ao desenvolvimento de jovens promessas de nossas categorias de base, contribuindo para a história de vitórias da nossa Base Forte. O profissional se desligará nas próximas semanas, depois de iniciado um processo de transição junto a um novo profissional da área, que ainda será escolhido", diz parte da nota.



No mesmo texto, Carlos Brazil também explicou o motivo de ter aceitado a proposta de outro clube. "Com muita gratidão e com o coração apertado dou esse até logo ao Vasco. Houve esforços de todas as partes para o prosseguimento deste vínculo, mas também foi entendido que este momento de novos desafios seria importante em minha trajetória profissional. Reafirmo admiração e confiança em todo trabalho desenvolvido pela nova diretoria que certamente está colocando o Vasco em seu devido lugar".