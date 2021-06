Revelado pelo São Cristóvão, clube vizinho ao Vasco, Michel terá a chance de defender um grande do Rio pela primeira vez Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 16:56

Rio - Michel teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira, mas não foi relacionado para o confronto com o Boavista, às 21h30, em Bacaxá, pela Copa do Brasil. Longe dos gramados desde fevereiro, o volante, de 31 anos, portanto, ganha mais cinco dias de preparação visando à possível estreia contra a Ponte Preta, domingo, às 16h, no Moisés Lucarelli, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo São Cristóvão, clube vizinho ao Vasco, o décimo reforço anunciado pelo clube em 2021 realizará um sonho de infância. Emprestado pelo Grêmio até dezembro, ele aposta na parceria com Marcelo Cabo para recuperar o melhor de seu futebol após uma temporada marcada por poucos jogos pelo Fortaleza, em 2020. Uma lesão no joelho esquerdo prejudicou os planos de Michel de emplacar uma sequência pelo Leão, mas, aprovado nos exames do Vasco, garante que está 100% fisicamente.

Publicidade

Polivalente, Michel, além de volante, pode atuar como zagueiro e lateral pela esquerda. Marcelo Cabo o conhece bem, pois o comandou no Atlético-GO em 2016. Com a chegada do volante, o treinador passa a contar as seguintes opções para o setor: Andrey, Bruno Gomes, Galarza, Juninho, Romulo, Caio Lopes, além dos jovens Andrey Santos e Weverton.