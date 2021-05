Léo Matos lamentou erros repetidos do Vasco Reprodução

Publicado 29/05/2021 13:39

Rio - O lateral Léo Matos deu uma forte declaração após a derrota do Vasco por 2 a 0 para o Operário, na manhã deste sábado, em São Januário. O jogador se utilizou de uma metáfora para lamentar os erros do Campeonato Carioca que foram repetidos na estreia da Série B.

"Costumo dizer com meus amigos e família que o homem não pode apanhar na mesma esquina duas vezes. Se ele passou por ali, não deu certo e apanhou, ele tem que ir por outro caminho. No Campeonato Estadual, já tivemos situações parecidas com essa, de entrar sem intensidade em campo", declarou o jogador.

"Já falamos desde o início: se a gente não igualar na força, não vai ganhar. Equipe muito bem preparada, veio aqui, deu um nó na gente. A gente não conseguiu se livrar. Marcelo vem tentando implementar o sistema de jogo dele há três meses, muitas vezes a gente conseguiu fazer, mas hoje foi um dia infeliz em que não conseguiu aplicar nada do que ele pede", completou.

"Segunda Divisão é assim, temos que nos adaptar. Temos muita qualidade técnica, mas precisa de mais intensidade para ganhar esse tipo de competição. Mostra o que já sabíamos. Sofremos pelos mesmos erros. A gente tem conversado internamente, mas precisamos entrar mais concentrado. Se deixar para buscar do meio para o final, vai ser complicado", concluiu.

Agora, o Vasco terá que virar a chave e pensar na Copa do Brasil. O Cruzmaltino volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Boavista, em Bacaxá, no primeiro jogo da terceira fase do torneio. Pela Série B, o próximo compromisso é contra a Ponte Preta, no próximo domingo, no Moisés Lucarelli.