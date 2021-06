Saquarema mantêm vacinação contra a covid no Corpus Christi; - DANILO CARVALHO

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 02/06/2021 12:42

Saquarema – A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos anunciou que irá manter a campanha de vacinação contra a covid-19, nesta quinta e sexta-feira (feriado de Corpus Christi e ponto facultativo), no município. A vacinação em pessoas com comorbidades e profissionais da educação na ativa ocorrerá das 09 às 14 horas nos dois pontos de imunização: o Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e a Praça do Bem-estar, no Centro.



Confira o calendário de vacinação para o feriado de Corpus Christi

Dia 03/06: Pessoas com comorbidades de 32 e 31 anos e profissionais da educação de 49 e 45 anos que estão na ativa.

Dia 04/06: Pessoas com comorbidades de 30 e 29 anos e profissionais da educação de 44 e 40 anos que estão na ativa.

