Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 02/06/2021 16:53

Saquarema - A prefeitura de Saquarema decretou ponto facultativo para os servidores na próxima sexta-feira (4), um dia após o feriado de Corpus Christi, que acontece na quinta-feira (3).



O documento foi publicado no Diário Oficial do Município e declara “ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 04 de junho de 2021 (sexta-feira)”.

