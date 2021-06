Campanha do agasalho Saquarema - Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 03/06/2021 10:46

Saquarema – A Prefeitura de Saquarema lançou a Campanha do Agasalho 2021 com o tema “Aqueça seu coração com uma doação”. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social, além da Defesa Civil Municipal e Guarda Civil e irá arrecadar roupas, calçados e cobertores em bom estado em vários pontos do município.



Todo o material recebido será distribuído para as famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade e a entrega será realizada pelas equipes do Desenvolvimento Social e da Defesa Civil.

Por conta da pandemia de coronavírus, as roupas doadas só serão aceitas se forem previamente higienizadas e embaladas. Para doar os agasalhos e cobertores, as pessoas podem ir a qualquer unidade do CRAS (Raia, Rio d’Areia, Sampaio Corrêa e Jaconé); unidades da Guarda Civil Municipal; na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; e nos postos fixos de vacinação contra a Covid-19: Praça do Bem-Estar, no Centro de Saquarema; Centro Municipal de Educação Padre Manuel, em Porto da Roça ou na Subsecretaria de Saúde, na rua Rio das Flores, 90, Porto Novo.