Objetivo do projeto é implantar ou ampliar os laboratórios de informática das unidades.Foto: Divulgação

Publicado 07/06/2021 13:00

ARRAIAL DO CABO – Três escolas da rede pública municipal de ensino de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, foram contempladas pelo “Programa Janelas para o Amanhã”, da Petrobras, que vai fazer a doação de computadores para serem utilizados por alunos e professores. O objetivo é implantar ou ampliar os laboratórios de informática das unidades.

Segundo a Prefeitura do município, as escolas que vão receber os computadores, são: Adolpho Beranger Júnior, no bairro Canaã; Vera Felizardo, no distrito de Figueira, e Sotero Teixeira de Souza, que fica na localidade de Pernambuca. O município informou que ainda não sabe quantos computadores a cidade deve receber e nem quando os equipamentos devem chegar.



"É uma iniciativa fundamental da Petrobras, que permite a alunos e professores acessibilidade tecnológica", afirmou a secretária municipal de Educação, Isalira Gomes.



O “Programa Janelas para o Amanhã” prevê a capacitação em tecnologia da informação para aproximadamente 2,5 mil alunos e 2 mil professores de escolas da rede pública nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, além da doação de mais de 9 mil computadores. De acordo com a estatal, a iniciativa tem potencial para ampliar o acesso digital para mais de 50 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio até o ano de 2022.