Homem de 33 anos estava desde o dia 9 de maio a bordo da plataforma P-47 e chegou a ser socorrido. Foto: Arquivo pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/05/2021 19:32 | Atualizado 18/05/2021 19:39

MACAÉ- Um funcionário da plataforma P-47 da Petrobras, que opera na Bacia de Campos, morreu na tarde desta terça-feira (18), depois de passar mal. Segundo informações do Sindipetro Norte Fluminense (NF), Carlos Henrique Bispo dos Santos, 33 anos, trabalhava para a CSE – Mecânica e Instrumentação (parte da Aker Solutions do Brasil). Ele estava a bordo da unidade desde o dia 9 de maio, sentiu dores abdominais nesta segunda-feira (17) desembarcou, foi hospitalizado em Macaé e não resistiu.

A causa da morte ainda não foi informada. O sindicato informou que tenta, ainda sem sucesso, contato com a família do trabalhador, e vai cobrar a investigação desse caso para investigar o porquê do óbito e a possível relação com o trabalho e com a Covid-19, conforme determina a NR37 no item 37.32 – Comunicação e Investigação de Incidente.



“É preciso investigar a morte desse trabalhador e saber se está relacionada com o coronavírus, tem cardiopatias relacionadas à doença. Era um trabalhador novo e precisamos verificar o que está acontecendo, para tentar evitar que mais casos semelhantes aconteçam” – comentou o diretor do departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Alexandre Vieira. Ele lembrou que dois casos também não foram investigados pela empresa, o ocorrido em P-51 e o suicídio do trabalhador da Modec.



A diretoria do Sindipetro-NF afirmou ainda que lamenta a morte de um trabalhador tão jovem e se solidariza à sua família e amigos nesse momento de grande dor.