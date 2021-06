Município informou que, para receber a cesta, o pescador precisa estar cadastrado no ICMBio - Foto: Divulgação

07/06/2021

ARRAIAL DO CABO – O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), iniciou nesta segunda-feira (7), a distribuição de 2,5 mil cestas básicas para pescadores de, na Região dos Lagos do Rio. As cestas, enviadas pelo Governo Federal, chegaram à cidade no fim do mês passado e estão sendo distribuídas com o apoio logístico da Prefeitura.