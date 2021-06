Cristiane estava internada há quatro dias no Hospital Municipal - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:00

ARRAIAL DO CABO – Uma mulher de 39 anos morreu na madrugada desta terça-feira (8), devido a complicações causadas pela Covid-19, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a família, Cristiane Contrera estava internada desde a última sexta-feira (4), no Hospital Municipal de Arraial do Cabo, mas devido a um agravamento da doença, ela acabou não resistindo.

O enterro está previsto para às 14h desta terça, no Cemitério Municipal. Por conta da morte causada pelo novo coronavírus, não haverá velório, ainda de acordo com a família. Cristiane havia feito aniversário no último dia 26 de maio e trabalhava como ajudante de cozinha em um hotel da cidade.



Amigos e familiares lamentaram a morte dela. “Ela era uma pessoa maravilhosa, ótima, trabalhadora, muito esforçada, alegre. Vai deixar saudade”, afirmou o primo Fagner Contrera, de 28 anos, ao O DIA, por telefone.



De acordo com a última atualização do painel epidemiológico, que mostra o avanço da doença na cidade, até esta terça, Arraial do Cabo registra 1.471 casos confirmados, incluindo 78 mortes confirmadas pela Covid-19.