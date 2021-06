Licença ambiental, autorizando o início da obra, foi concedida nesta segunda-feira (7), pelo município à Prolagos - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 22:00

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, concedeu nesta segunda-feira (7), para a Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico, a licença ambiental para a realização da obra de ampliação da rede de distribuição de água dos distritos do município.

Segundo a Prefeitura, a obra vai beneficiar moradores das localidades do Novo Arraial, Sabiá e Caiçara. De acordo com o município, esta era a última etapa do licenciamento municipal, que estava em tramitação desde 2017. A expectativa do município é de que a obra tenha início até o fim deste ano. A Prefeitura informou que a intervenção faz parte do “Projeto Água para Todos”, cujo objetivo é atender a população urbana do município com água potável encanada, garantindo saúde e qualidade de vida.