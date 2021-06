Projeto de decreto legislativo teve autoria do vereador Pedro Cajueiro e foi aprovado na sessão desta terça-feira, dia 22 - Foto: Lucas Madureira

Projeto de decreto legislativo teve autoria do vereador Pedro Cajueiro e foi aprovado na sessão desta terça-feira, dia 22Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 21:00

ARRAIAL DO CABO – Vereadores de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, aprovaram na sessão desta terça-feira (22), o projeto de decreto legislativo para homenagear os bombeiros que atuaram no resgate de dois pescadores, vítimas de uma explosão ocorrida em uma embarcação, em abril deste ano . O pedido de homenagem foi feito pelo vereador Pedro Cajueiro (PSL), e aprovado pelos demais parlamentares da casa Legislativa.