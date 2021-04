Por O Dia

Publicado 27/04/2021 18:55 | Atualizado 27/04/2021 19:21

ARRAIAL DO CABO – Pelo menos dois pescadores ficaram gravemente feridos, após uma embarcação explodir na tarde desta terça-feira (27), no cais da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Segundo a Prefeitura, eles foram socorridos e levados para o hospital municipal, mas devido à gravidade dos ferimentos, as vítimas foram transferidas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

A Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC) informou que a transferência das vítimas foi feita em um helicóptero do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado. Ainda de acordo com a FIPAC, as vítimas tiveram pelo menos 80% do corpo lesionado, com queimaduras de segundo e terceiro grau.



“As informações que nós temos até agora é que eles estariam fazendo uma limpeza com combustível no motor de uma embarcação, quando houve uma faísca, ainda não se sabe exatamente o porquê, e isso acabou provocando uma explosão”, contou o presidente da FIPAC, Rodrigo Felix.