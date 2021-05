Jovem fazia limpeza de embarcação de pesca, quando ficou ferido Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 09:25

ARRAIAL DO CABO – Morreu nesse domingo (9), o jovem de 20 anos, que ficou ferido após a embarcação em que ele estava explodir, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio . Segundo a família, João Paulo de Santa Anna Castro teve pelo menos 80% do corpo queimado estava internado desde o dia 27 de abril, e devido a um agravamento do estado de saúde, acabou não resistindo.

O corpo foi enterrado nessa segunda-feira (10), no Cemitério Municipal de Arraial do Cabo. De acordo com familiares, João Paulo e um amigo, identificado como Marcos Santos, de 27 anos, trabalhavam como pescador e faziam a limpeza do motor da embarcação de pesca, no cais da Praia dos Anjos, quando foram vítimas de uma explosão. As causas do acidente não foram esclarecidas.



Publicidade

Ainda de acordo com a família, Marcos segue internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, e o estado de saúde dele é considerado grave.