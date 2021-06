Por O Dia

Publicado 21/06/2021 23:45

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai imunizar contra a Covid-19, nesta terça (22) e quarta-feira (23), pessoas com 55 e 54 anos de idade, respectivamente. A vacinação vai acontecer em diferentes pontos, das 9h às 16h, sendo as mulheres na parte da manhã e homens durante à tarde.



TERÇA-FEIRA (22) – DAS 9h ÀS 16h



• Pessoas com 55 anos de idade;



QUARTA-FEIRA (23) – DAS 9h ÀS 16h



• Pessoas com 54 anos de idade;



LOCAIS DE VACINAÇÃO

Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Estratégia de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento.