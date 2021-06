Mudas foram plantadas no Parque Natural Municipal da Praia do Forno - Fotos: Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 18:00

ARRAIAL DO CABO – Agentes da Secretaria Municipal do Ambiente de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, e do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo realizaram, nesse sábado (19), uma ação para plantio de mudas de aroeira-vermelha e pau-brasil, no Parque Natural Municipal da Praia do Forno. Segundo a Prefeitura, a iniciativa tem o objetivo de recuperar a Mata Atlântica, seguindo o Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA).