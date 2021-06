Mick jagger, luciana gimenez e lucas jagger - Reprodução da internet

Publicado 20/06/2021 18:24 | Atualizado 20/06/2021 18:25

Luciana Gimenez compartilhou com os fãs, neste domingo (20), fotos ao lado do filho Lucas Jagger e do cantor Mick Jagger, pai do garoto. A apresentadora aproveitou para homenagear o músico pelo Dia dos Pais, comemorado na Inglaterra.

Na publicação, a apresentadora do “Super Pop”, da RedeTV!, postou uma sequência de fotos em momentos que esteve junto com o filho e o vocalista da banda The Rolling Stones. Na legenda, Luciana declarou que ela e o filho Lucas amam Mick Jagger.



“Feliz dia dos pais @mickjagger nós te amamos!”, disse a apresentadora.



