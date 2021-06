Deborah Secco - Reprodução

Deborah Secco viajou com a família para as Ilhas Maldivas. No Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos do passeio e se declarou à filha e ao marido, Hugo Moura.

"Aquele quentinho que dá no coração de construir uma vida com minhas maiores riquezas", escreveu a atriz na legenda da imagem.







"Como saber que seu marido não leu sites e revistas de fofoca nos últimos 12 anos", começou a artista antes do relato. Em seguida, Deborah transcreve uma fala de quando contou ao esposo que colocava uma imagem de Santo Antônio em sua geladeira para se relacionar com alguém como Hugo.

Segundo a atriz, a resposta do baiano foi simples: "Que estranho, Deborah, uma mulher como você não deve ter dificuldade de encontrar uma pessoa legal". Os fãs da artista logo viram a graça na situação por causa dos relacionamentos que Deborah teve antes do casamento com Hugo. "Eu lembrando dos seus ex e rindo", comentou uma seguidora.